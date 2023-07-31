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Дело бывшего премьер-министра края передается в суд

Дело бывшего премьер-министра края передается в суд
Иллюстрация: Яндекс

В следственном комитете завершено расследование по делу бывшего председателя кабмина Юрия Лапшина. Высокопоставленный чиновник обвиняется в превышении полномочий.

#НОВОСТИ

В уголовном деле бывшего красноярского премьера и экс-руководителя КГКУ «Краевое транспортное управление» поставлена точка. Юрий Лапшин обвиняется в превышении должностных полномочий, а Константин Мандров, руководитель транспортного учреждения, подведомственного региональному минтрансу, —  в превышении полномочий и получении взятки в особо крупных размерах.

Все эпизоды дела связаны со строительством метро в Красноярске. Также к ответственности привлечены и другие фигуранты: Олег Митволь, заместитель руководителя Росприроднадзора, председатель совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» и Константин Димитров, министр транспорта Красноярского края.  

По версии следствия, в декабре 2019 года премьер-министр региона дал незаконное указание министру транспорта подписать акт приемки-передачи работ, выполненных трестом по госконтракту. Изыскатели должны были внести корректировки в проект красноярского метро.

Следствие предполагает, что премьер-министр знал о том, что работы не выполнены, однако документ был подписан. В результате чего трест получил 740 млн рублей. Эти деньги были похищены руководством организации, а начальник «Краевого транспортного управления» получил взятку в размере 5 млн рублей.  

Пока шло следствие Юрий Лапшин находился под подпиской о невыезде. Вину он так и не признал. Между тем, в рамках того же уголовного дела, экс-министр Димитров заключил досудебное соглашение и рассказал об обстоятельствах преступления, указав причастных к нему лиц. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для подтверждения обвинительного заключения. Следующий этап — передача в суд и судебное разбирательство.  

Добавим, в прокуратуре сообщают, что Юрий Лапшин также обвиняется в воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Он должен был направить в Минпромторг заявку одной из местных компаний на строительство лесоперерабатывающего производства, но этого сделано не было. Зато в это же время местные власти одобрили аналогичную заявку другой компании, поданную позднее.

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Автор: Петр Савельев
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