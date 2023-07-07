Олега Митволя перевели под домашний арест до 19 сентября

Решение о переводе бывшего министра транспорта края принял пятый апелляционный суд общей юрисдикции НовосибирскаРассмотрение уголовного дела в отношении Олега Митволя начнется с 17 июля.

Олегу Митволю изменили меру пресечения: теперь экс-чиновник будет находиться под домашним арестом до 19 сентября 2023. Такое решение вынес пятый апелляционный суд общей юрисдикции Новосибирска.

Ранее Красноярский краевой суд продлил нахождение Олега Митволя в СИЗО до 25 июля.

Председателя совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» обвиняют в хищении больше 900 млн рублей. Эти средства были выделены для строительства красноярского метрополитена.

Олега Митволя задержали в июне 2022. Год спустя расследование уголовного дела было завершено и передано в прокуратуру края. Рассмотрение уголовного дела начнется в Центральном районном суде Красноярска с 17 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Арест регионального экс-министра транспорта запустил цепную реакцию задержаний — подробнее о каждом из них «ДК» писал здесь.

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