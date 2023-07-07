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Олега Митволя перевели под домашний арест до 19 сентября

Олега Митволя перевели под домашний арест до 19 сентября
Иллюстрация: РИА Новости / Максим Блинов

Решение о переводе бывшего министра транспорта края принял пятый апелляционный суд общей юрисдикции НовосибирскаРассмотрение уголовного дела в отношении Олега Митволя начнется с 17 июля.

#НОВОСТИ

Олегу Митволю изменили меру пресечения: теперь экс-чиновник будет находиться под домашним арестом до 19 сентября 2023. Такое решение вынес пятый апелляционный суд общей юрисдикции Новосибирска.

Ранее Красноярский краевой суд продлил нахождение Олега Митволя в СИЗО до 25 июля.

Председателя совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» обвиняют в хищении больше 900 млн рублей. Эти средства были выделены для строительства красноярского метрополитена.

Олега Митволя задержали в июне 2022. Год спустя расследование уголовного дела было завершено и передано в прокуратуру края. Рассмотрение уголовного дела начнется в Центральном районном суде Красноярска с 17 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Арест регионального экс-министра транспорта запустил цепную реакцию задержаний — подробнее о каждом из них «ДК» писал здесь.

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Олег Митволь останется под арестом до 25 июля

Главу совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий арестовали в июне 2022. Ему инкриминируют хищение 954 млн рублей при строительстве красноярского метро.

Расследование дела Олега Митволя о хищении при строительстве красноярского метро завершено

Теперь его передадут в прокуратуру Красноярского края для ознакомления и передачи в суд.

Экс-глава Минтранса Красноярского края Константин Димитров останется под домашним арестом

Его обвиняют в нарушениях закона при строительстве красноярского метро.

Обвиняемого в хищении денег красноярского метро Константина Мандрова оставят под стражей

Он должен был выйти из-под ареста в начале сентября, но суд решил иначе.

Премьер Красноярского края стал фигурантом дела о строительстве метро

Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края, стал фигурантом уголовного дела, связанного со строительством метро.

Арестован экс-руководитель компании, которая занималась проектом метро в Красноярске

Бывший руководитель краевого учреждения «Краевое транспортное управление» задержан в Москве и доставлен в Красноярск, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Автор: Петр Савельев
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