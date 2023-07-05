Олег Митволь останется под арестом до 25 июля

Главу совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий арестовали в июне 2022. Ему инкриминируют хищение 954 млн рублей при строительстве красноярского метро.

Красноярский краевой суд продлил арест Олега Митволя до 25 июля 2023: уголовное дело все еще находится в производстве следствия. В пресс-службе прокуратуры края сообщили, что решение суда учитывало в том числе и позицию прокурора.

Как писал «ДК», расследование по делу Олега Митволя завершили в июне 2023. Бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора обвиняют в мошенничестве особо крупного размера. Его подозревают в хищении более 900 млн рублей, выделенных на строительство метрополитена Красноярска.

Арест Олега Митволя запустил целую цепочку задержаний. Так, в июле 2022 арестовали Константина Димитрова, бывшего министра транспорта края. Чиновник заключил досудебное соглашение с прокурором края и полностью признал вину: об инкриминируемых ему пунктах «ДК» подробно рассказывал здесь. В июле 203 домашний арест Константина Димитрова продлили до сентября 2023.

По аналогичному делу был арестован и Константин Мандров, экс-директор «Краевого транспортного управления».

В июле 2022 задержали и бывшего руководителя краевого учреждения «Краевое транспортное управление».

В деле красноярского метро фигурирует и Юрий Лапшин, бывший премьер-министр Красноярского края. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Информация об этом появилась в феврале 2023, а в апреле Юрий Лапшин написал заявление об отставке.

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