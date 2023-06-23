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Директора УК «Энергия Сибири» осудили за незаконное получение более 27 млн

Директора УК «Энергия Сибири» осудили за незаконное получение более 27 млн
Иллюстрация: freepik.com / fabrikasimf

Мужчину приговорили к шести годам колонии общего режима. Для возмещения ущерба будет арестовано его имущество на сумму 15 млн рублей.

#НОВОСТИ

23 июня стал известен приговор, вынесенный директору управляющей компании «Энергия Сибири»: мужчину судили за незаконное получение более 27 млн рублей. Ленинский районный суд признал его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и причинении имущественного ущерба (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, с 2016 по 2021 руководитель «Энергии Сибири» не перечислил ресурсоснабжающим организациям более 18,9 млн рублей — эти средства были получены от жителей обслуживаемых УК домов. Кроме того, мужчина присвоил более 590 тыс. рублей, полученных за найм жилых помещений муниципального жилфонда. Также в 2018 он на основании подложных документов о расчетах с подрядчиками похитил из бюджета города свыше 7,7 млн рублей — субсидии, направленные на благоустройство дворов.

Директора «Энергии Сибири» приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Причиненный ущерб возместят за счет арестованного имущества мужчины: в сумме это составит 15 млн рублей.

справка дк

 
Согласно данным сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile, ООО «Энергия Сибири» зарегистрировано в ноябре 2008. В качестве основного вида деятельности значится «Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям». За 2022 выручка компании составила 92 млн рублей. На момент публикации за «Энергией Сибири» числится 117 долгов.
По информации системы СПАРК, «Энергия Сибири» участвует в 89 арбитражных делах. Истцом компания значится в 24 из них, в качестве ответчика выступает в 50. На момент публикации в отношении компании открыто 37 исполнительных производств.
 

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Автор: Петр Савельев
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