Экс-замдиректора «ТрансКонтейнер» на ж/д Красноярска оштрафовали на 3,5 млн за подкуп

Решение, вынесенное Советский районным судом, хотят обжаловать.

29 мая в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили о приговоре, вынесенном бывшей сотруднице оператора контейнерных перевозок «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге.

Советский районный суд Красноярска признал вину бывшего заместителя директора филиала в получении коммерческого подкупа особо крупного размера.

По информации, рассматриваемой судом, с 2012 по 2019 экс-сотрудница содействовала продлению договора с юрлицом и сохранению объема грузоперевозок: за это представитель транспортной компании передал ей 330 тыс. рублей. Кроме того, женщину обвинили в оплате стоимости аренды нежилого помещения на сумму более 1,6 млн рублей.

В сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры заявляется, что суд назначил бывшей сотруднице «ТрансКонтейнера» штраф размером 3,5 млн рублей.

На 29 мая 2023 приговор не вступил в законную силу: стороны решают вопрос об обжаловании вынесенного решения.

СПРАВКА В настоящее время ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"» входит в группу компаний «Дело» — российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993.

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