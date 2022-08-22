Организации и компании края задолжали Красноярскэнергосбыту более 250 млн рублей

ПАО «Красноярскэнергосбыт» опубликовал рейтинг злостных неплательщиков за электроэнергию.По итогам первого полугодия 38 юридических лиц оказались в списке недобросовестных потребителей электроэнергии.

Некоторые не платили за услугу более 3-х месяцев, а некоторые — почти 5 лет. При этом общая задолженность клиентов, попавших в список, составляет 261,8 млн рублей.

В большинстве случаев злостными неплательщиками оказываются организации жилищно-коммунального комплекса, которые обслуживают социально важные объекты. Как отмечают энергетики, неоплата услуги со стороны этих компаний стала уже плохой традицией.

В борьбе c дебиторской задолженностью котельных или управляющих организаций мы не можем использовать самый эффективный способ — введение режима ограничения электроснабжения, так как пострадает население. Взыскивать с таких организаций почти нечего, так как собственного имущества у них, как правило, нет. С подобными предприятиями «Красноярскэнергосбыт» может бороться только при поддержке администраций муниципальных образований, надзорных и правоохранительных органов, — рассказал Олег Дьяченко, исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Первым в списке должников оказалось предприятие ООО «Энергия» в пос. Раздолинск Мотыгинского района. Эта организация более 4,5 лет не платит «Красноярскэнергосбыту». И сейчас долг компании составляет 69,8 млн рублей. «Красноярскэнергосбыт» ежемесячно подает иски по взысканию задолженности с ООО «Энергия», но и по исполнительным листам оплата поступает в недостаточных объемах. По факту причинения особо крупного ущерба энергосбытовой компании против ООО «Энергия» возбуждено уголовное дело по п. «Б» ч. 2. ст. 165 УК РФ и ведутся следственные мероприятия.

На втором месте в рейтинге неплательщиков за электроэнергии — компания МУП «ЖКС», которая обслуживает котельные, скважины, очистные сооружения и насосную станцию в с. Шуваево Емельяновского района. С 2018 года организация нарушает обязательства по оплате, в результате у компании накопился долг перед энергетиками в размере 11,1 млн рублей. Более 3 лет Красноярскэнергосбыт взыскивает с МУП «ЖКС» оплату в судебном порядке. Однако поступления по исполнительным листам не покрывают выставленные счета. С 2021 в адрес энергосбытовой компании периодически поступают платежи в размере 100 тыс. рублей, что также не соответствует текущему потреблению. Мероприятий по готовности к режиму полного ограничения электроснабжения не предоставляются. За данный факт Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) вынесено постановление о наложении штрафа в 100 тыс. рублей (ч.3 ст 9.22 КоАП РФ). Также в адрес МУП «ЖКС» неоднократно направлялись уведомления о предоставлении банковской гарантии, которые не были исполнены. В связи с этим Арбитражный суд привлек предприятие к административной ответственности (ст.14.61 КоАП РФ) за непредоставление обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (банковской гарантии) и назначил штраф в размере 50 тыс. рублей. В связи со сложившейся ситуацией ПАО «Красноярскэнергосбыт» направлено письмо на Администрацию Емельяновского района о необходимости проведения совместного совещания с контролирующими органами.

Замыкает тройку антилидеров МУП «ЖКК Вознесенского сельсовета». За предприятием числится долг в 1,3 млн рублей, сформировавшийся за 23 месяца. В управлении находятся скважины и котельная в с. Вознесенка. История взыскания денежных средств подобна ситуации с МУП «ЖКС»: судебные решения, отсутствие полноценных платежей, рост задолженности за текущее потребление, письма на главу района о необходимости принятия мер. Отличается этот случай тем, что предприятие предоставляет планы мероприятий по введению режима готовности к режиму ограничения, которые не исполняются. Что повлекло за собой обращения в Ростехнадзор для привлечения к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.22 КоАП РФ.

Добавим, что в антирейтинге должников по итогам первого полугодия, помимо организаций ЖКХ, — сетевые и управляющие компании, садоводческие товарищества, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, торговые фирмы, производства продуктов питания. Каждый из абонентов задолжал гарантирующему поставщику электроэнергии от 104,2 тыс. до 69,8 млн рублей.

Отметим, с полным списком должников Красноярскэнергосбыта можно ознакомиться на сайте компании.