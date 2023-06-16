Уголовное дело против золотодобывающей компании возбудили в Красноярском крае

Причиной стал ущерб природе Большемуртинского района — его оценивают больше чем в 2 млн рублей.

16 июня в прокуратуре Красноярского края сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении ООО «Артель старателей Ангара-Север». По информации ведомства, работы золотодобывающей компании на участке земли в Большемуртинском районе производились с нарушениями правил охраны окружающей среды. Это и стало причиной ущерба, который в совокупности превысил 2 млн рублей.

Известно, что с июля 2020 по декабрь 2022 «Артель старателей Ангара-Север» арендовала у регионального министерством лесного хозяйства участок леса в Большемуртинском районе площадью 48 га. Там компания проводила геологическое изучение и добычу россыпного золота.

Согласно договору, после завершения работ компания должна была вернуть лесной участок в состоянии, подходящее для дальнейшего ведения лесного хозяйства, снести созданные для его освоения объекты, а также провести рекультивацию загрязненных земель.

Тем не менее, пул этих работ выполнен не был, что и повлекло ущерб, который оценили более чем в 2 млн рублей.

После рассмотрения материалов проверки в отношении компании возбудили уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

справка «ДК» Согласно данным сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile, ООО «Артель старателей Ангара-Север» действует с ноября 2005. С момента регистрации руководителем значится Алексей Гурьянов. По выручке за 2022 компания занимает 80 место в отрасли из 1060. Исходя из зарегистрированных данных, за 2022 выручка ООО «Артель старателей Ангара-Север» составила 3,2 млрд рублей.

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