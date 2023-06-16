Уголовное дело против золотодобывающей компании возбудили в Красноярском крае
Причиной стал ущерб природе Большемуртинского района — его оценивают больше чем в 2 млн рублей.
16 июня в прокуратуре Красноярского края сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении ООО «Артель старателей Ангара-Север». По информации ведомства, работы золотодобывающей компании на участке земли в Большемуртинском районе производились с нарушениями правил охраны окружающей среды. Это и стало причиной ущерба, который в совокупности превысил 2 млн рублей.
Известно, что с июля 2020 по декабрь 2022 «Артель старателей Ангара-Север» арендовала у регионального министерством лесного хозяйства участок леса в Большемуртинском районе площадью 48 га. Там компания проводила геологическое изучение и добычу россыпного золота.
Согласно договору, после завершения работ компания должна была вернуть лесной участок в состоянии, подходящее для дальнейшего ведения лесного хозяйства, снести созданные для его освоения объекты, а также провести рекультивацию загрязненных земель.
Тем не менее, пул этих работ выполнен не был, что и повлекло ущерб, который оценили более чем в 2 млн рублей.
После рассмотрения материалов проверки в отношении компании возбудили уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
справка «ДК»
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