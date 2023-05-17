Красноярскому краю добавили полмиллиарда рублей на экологию
Дополнительные средства пойдут на экомероприятия в Енисейске, Канске и Минусинске.
Финансирование программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» в 2023-2025 увеличено на 491,4 млн рублей. Такое решение приняли на заседании правительства региона.
Эти деньги будут направлены на укрепление берегов и рекультивацию территории о. Городской в Енисейске, разработку проекта ликвидации лигнинохранилища в Канске, создание проектно-сметной документации для реконструкции полигонов ТКО в Минусинске, Балахтинском и Ужурском районах.
После этой корректировки общий объем бюджетных вложений в экологические мероприятия по Красноярскому краю на ближайшие три года составят 3,5 млрд рублей.
Читайте также:
Штрафы за нарушение квот по выбросам могут помешать экологической модернизации предприятий
В Госдуме рассмотрят поправки, предполагающие введение оборотных штрафов для предприятий, превышающих установленные квоты по вредным выбросам.
Старателям могут запретить мыть золото в районе Сисима
В прошлом году они уже попадали в поле зрения прокуратуры. Теперь дошло до суда.
-
В Кежемском районе Красноярского края на берегу Ангары скопилось 13 млн тонн отходов
За десять лет в Кежемском районе региона на берегу Ангары скопилось 13 млн тонн отходов лесопиления. Многолетнюю свалку осмотрел врио губернатора края Михаил Котюков.
-
Экс-глава Минусинского района ответит перед судом за весенний пожар 2022
Арестованное имущество бывшего чиновника на 57 млн рублей планируют пустить на помощь погорельцам.