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Красноярскому краю добавили полмиллиарда рублей на экологию

Красноярскому краю добавили полмиллиарда рублей на экологию
Автор фото: onlyyouqj. Иллюстрация: freepik.com

Дополнительные средства пойдут на экомероприятия в Енисейске, Канске и Минусинске.

#НОВОСТИ

Финансирование программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» в 2023-2025 увеличено на 491,4 млн рублей. Такое решение приняли на заседании правительства региона.

Эти деньги будут направлены на укрепление берегов и рекультивацию территории о. Городской в Енисейске, разработку проекта ликвидации лигнинохранилища в Канске, создание проектно-сметной документации для реконструкции полигонов ТКО в Минусинске, Балахтинском и Ужурском районах.

После этой корректировки общий объем бюджетных вложений в экологические мероприятия по Красноярскому краю на ближайшие три года составят 3,5 млрд рублей.

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Автор: Петр Савельев
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