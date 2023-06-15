Арестовано имущество Анатолия Быкова на 80 млн рублей
На предварительном слушании по третьему уголовному делу в отношении Анатолия Быкова суд наложил арест на его имущество.
В Кировском районном суде началось рассмотрение уголовного дела об убийстве авторитета Владимира Филиппова в 1998.
В ходе расследования дочь погибшего Филиппова заявила гражданский иск о взыскании с г-на Быкова морального вреда в размере 100 млн рублей.
В 2021 и 2023 суд наложил арест на имущество Быкова в виде земельных участков и зданий, но по жалобе адвоката аресты были отменены вышестоящими судами по причине нарушения правил подсудности.
В данный момент суд, по ходатайству прокуратуры, повторно наложил арест на имущество Анатолия Быкова на сумму 80 млн рублей.
Слушание продолжится 21 июня 2023, суд рассмотрит ходатайство стороны защиты.
Напомним, что слушание по делу должно было состоятся в апреле 2023, однако оно было перенесено из-за выявленных нарушений.
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