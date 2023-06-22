Суд арестовал имущество главы Регионального фонда капремонта, подозреваемого во взятках

Его задержали в начале июня. Арестованное имущество планируют пустить на погашение иска и уплату других взысканий.

В Красноярске арестовали имущество генерального директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Красноярском крае, сообщает региональный Главк Следственного комитета РФ.

Среди объектов, попавших под санкции, наличность, земля в Красноярском крае, квартира в Москве и автомобиль.

В ходе следствия по уголовному делу в целях обеспечения приговора в части взыскания гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество обвиняемого на общую сумму более 39 млн рублей», — говорят в Следкоме.

Напомним, что главу краевого фонда капремонта задержали в начале июня этого года. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что он договорился пообещал руководителю одной фирмы (какой именно — не сообщается), что поможет с получением контрактов и принятием выполненных работ, если те будут ненадлежащего качества. За это коммерсант должен был заплатить главе фонда 12 млн рублей.

После того как стороны договорились, руководитель фонда капремонта получил от директора компании 1,6 млн рублей в мае 2023 и 5 млн рублей в июне, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

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Расследование дела завершилось и его отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.