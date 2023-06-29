Бывший замминистра спорта Красноярского края отправился под домашний арест
Он, в обход закона, помог местной компании получить контракт с его ведомством.
Центральный районный суд Красноярска отправил бывшего первого заместителя министра спорта Красноярского края под домашний арест, сообщает региональный Главк Следственного комитета.
Экс-чиновника задержали пару дней назад. Его подозревают в том, что он помог общественной организации «Открытые сердца» победить в конкурсном отборе на получение субсидии для проведения торжественной церемонии награждения одаренных детей в размере 5,5 млн рублей.
По указанию подозреваемого, помимо торжественной церемонии, были проведены мероприятия, не являющиеся предметом и целью субсидирования. На них потрачена часть денежных средств в общей сумме более 1 млн рублей, а оставшаяся часть денег — более 2 млн. рублей — была похищена», — рассказали в Следкоме.
Следствие по делу продолжается.
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