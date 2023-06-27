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В Красноярске завели дело на экс-первого заместителя министра спорта Красноярского края

В Красноярске завели дело на экс-первого заместителя министра спорта Красноярского края
Иллюстрация: правительство края

Бывшего первого заместителя министра спорта Красноярского края Роман Сотникова подозревают в превышении должностных полномочий. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по краю.

#НОВОСТИ
По версии следствия, Роман Сотников незаконно распределил 5,5 млн рублей, предназначенных на проведение торжественного награждения одаренных детей. О предстоящем конкурсе он уведомил руководство ООО «Современное производство», а затем обеспечил победу его привлеченной организации.
 
Победителем стали «Открытые сердца». Им выделили субсидию в размере 5,5 млн рублей. Торжественная церемония прошла в усеченном формате, с занижением стоимости подарков и качества самого мероприятия. Оставшиеся деньги в размере 2,2 млн рублей были похищены Максимом Гуревичем, директором ООО «Современное производство», и его знакомой. Кроме того, на 1,2 млн рублей в декабре 2021 прошли непредусмотренные торжественные мероприятия — открытие ледовой арены в Канске и «Спортивная слава Красноярья», сообщает краевая прокуратура.
 
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения Роману Сотникову. Также сейчас расследуют дело в отношении директора Максима Гуревича.
 
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Автор: Петр Савельев
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