В Красноярске задержали преступную группу за незаконное создание юрлиц и крупный обнал
Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю пресекли преступную деятельность организованной группы из четырех человек. Их подозревают в незаконном обороте средств и создании фирм-однодневок.
В отношении членов группы сейчас возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям: ч. 2 ст. 187 и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК России.
В региональном ФСБ сообщили, что четверо мужчин вступили в преступный сговор. В составе группы они обналичивали деньги и создали более 60 фирм-однодневок. В итоге, используя поддельные платежные поручения с расчетных счетов созданных ими компаний, подозреваемые вывели из легального безналичного оборота более 526 млн рублей.
Следственные действия продолжаются.
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