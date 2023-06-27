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В Красноярске задержали преступную группу за незаконное создание юрлиц и крупный обнал

В Красноярске задержали преступную группу за незаконное создание юрлиц и крупный обнал
Иллюстрация: ЦСН ФСБ России

Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю пресекли преступную деятельность организованной группы из четырех человек. Их подозревают в незаконном обороте средств и создании фирм-однодневок.

#НОВОСТИ
В отношении членов группы сейчас возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям: ч. 2 ст. 187 и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК России. 
 
В региональном ФСБ сообщили, что четверо мужчин вступили в преступный сговор. В составе группы они обналичивали деньги и создали более 60 фирм-однодневок. В итоге, используя поддельные платежные поручения с расчетных счетов созданных ими компаний, подозреваемые вывели из легального безналичного оборота более 526 млн рублей.
 
Следственные действия продолжаются.
 
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Автор: Петр Савельев
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