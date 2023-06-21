Американский Under Armour требует с красноярского бизнесмена 200 тыс.
Компания Under Armour, Inc. обратилась в Арбитражный суд края с иском к ИП Руслану Нигматулину из-за нарушения исключительных интеллектуальных прав.
Истец указывает, что г-н Нигматулин в 2022 привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».
Весной 2022 полицейские проверили торговую точку Euro Fashion, расположенную в ТК «Сибирский городок» (Мате Залки, 5), в продаже была обнаружена одежда марки Under Armour с признаками подделки. Экспертиза показала, что товар не является оригинальным.
ИП Нигматулин подвергся штрафу в размере 50 тыс. рублей, а поддельную продукцию уничтожили.
Теперь в Арбитражный суд края обратился владелец бренда. Under Armour, Inc. хочет взыскать с предпринимателя 200 тыс. рублей за «нарушение исключительных прав».
В декабре 2022 сообщалось о закрытии магазинов бренда Under Armour в Москве.
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