Красноярские нефтяники требуют взыскать со строителей полмиллиарда рублей за срыв сроков

Сроки были не просто сорваны — в оговоренное время подрядчики к работам так и не приступили.

Ачинский нефтеперерабатывающий завод и Восточно-Сибирская нефтегазовая компания (входят в «Роснефть») потребовали взыскать со своих подрядчиков 478 млн рублей за невыполненные обязательства. Об этом рассказали в Арбитражном суде Красноярского края.

Иск АНПЗ адресован компании «Дитсманн», которая должна была строить объект «ОЗХ Комплекса гидрокрекинга», но к работам в оговоренные сроки не приступила. Сумма иска здесь составляет более 154 млн рублей.

ВСНК же судится со «СтройПроектСервисом», который взял на себя обязательства выполнить работы по строительству объектов на Юрубчено-Тохомском месторождении, но, как и в первом случае, сорвал сроки начала работ. За это с компании требуют неустойку в 323 млн рублей.

Пока заявления нефтяников к производству не приняты — вопрос решится в ближайшие дни.

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