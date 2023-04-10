Красноярскую службу доставки «Ёбидоёби» обязали сменить название

Арбитражный суд Красноярского края обязал ООО «Ёбидоёби» изменить название сети доставки суши. С иском в суд обратилась Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю.

Решение принято 31 марта 2023. На его исполнение у компании есть 3 месяца.

На сайте арбитража сообщается: суд посчитал, что название «Ёбидоёби» может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой русского языка. Представители компании не предоставили в суд доказательств того, что название означает «День недели – суббота» на японском языке.

законодательство . Не так давно доставка суши начала работать в Волгограде . Неоднозначные названия суши и роллов вызвали недовольство местных жителей. На жалобы отреагировали инстанции. Местная антимонопольная служба и суды разных уровней постановили: доставка нарушает рекламное

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