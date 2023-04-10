Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.04
82,39
90,28
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярскую службу доставки «Ёбидоёби» обязали сменить название

Красноярскую службу доставки «Ёбидоёби» обязали сменить название
Иллюстрация: azerbaijan_stockers / ru.freepik.com

Арбитражный суд Красноярского края обязал ООО «Ёбидоёби» изменить название сети доставки суши. С иском в суд обратилась Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю.

#НОВОСТИ
Решение принято 31 марта 2023. На его исполнение у компании есть 3 месяца.
 
На сайте арбитража сообщается: суд посчитал, что название «Ёбидоёби» может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой русского языка. Представители компании не предоставили в суд доказательств того, что название означает «День недели – суббота» на японском языке.
 
Не так давно доставка суши начала работать в Волгограде. Неоднозначные названия суши и роллов вызвали недовольство местных жителей. На жалобы отреагировали инстанции. Местная антимонопольная служба и суды разных уровней постановили: доставка нарушает рекламное законодательство
 
Читайте также:
 

Верховный суд России не оценил креативные названия красноярской службы доставки «ЁбиДоёби». Ее реклама признана незаконной.

Красноярское «Ёбидоёби» принуждают менять название через суд

Межрайонная инспекция ФНС по краю направила в Арбитражный суд иск с требованием к ООО «Ёбидоёби» сменить фирменное наименование.

Совладелец сети «Суши Мастер» купил франшизу красноярской «ЁбиДоёби»

Развивать ее он планирует в 43 городах России. Запуск большей части планируется в горизонте двух месяцев.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Готовность Высокогорского моста составляет 90%Готовность Высокогорского моста составляет 90%
  • Красноярский ресторан вошел в десятку лучших в РоссииКрасноярский ресторан вошел в десятку лучших в России
  • Театральная школа Олега Табакова продолжает набор талантов в КрасноярскеТеатральная школа Олега Табакова продолжает набор талантов в Красноярске
  • Опыты и образцы: куда сходить в Красноярске 8…14 апреля 2023Опыты и образцы: куда сходить в Красноярске 8…14 апреля 2023
  • В уголовном деле руководителя Красспорта появился четвертый эпизодВ уголовном деле руководителя Красспорта появился четвертый эпизод
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.