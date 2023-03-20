Верховный суд запретил неоднозначный нейминг «ЁбиДоёби»

Верховный суд России не оценил креативные названия красноярской службы доставки «ЁбиДоёби». Ее реклама признана незаконной.

Напомним, не так давно доставка начала работать в Волгограде. Неоднозначные названия суши и роллов на грани фола вызвали недовольство местных жителей. На жалобы отреагировали инстанции. местная антимонопольная служба и суды разных уровней постановили: доставка нарушает рекламное законодательство. И хотя названия напрямую не воспроизводит обсценную лексику, есть и отсылки к матерным словам, и скабрезные аллюзии.

Так ФАС решил, что названия роллов «Куни Ли» и «Чпо Ки» звучат неприлично.

Верховный суд РФ поддержал решение волгоградской ФАС.

Добавим, ранее красноярская налоговая служба и региональная ФАС обращались в суды, чтобы заставить «ЁбиДоёби» сменить название. Их волгоградские коллеги оказались настойчивее.

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