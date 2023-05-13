Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.05
77,20
84,25
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Суд отменил сделки по продаже земель в районе рынка «КрасТЭЦ»

Суд отменил сделки по продаже земель в районе рынка «КрасТЭЦ»
Иллюстрация: yandex.ru

Суд отменил права собственности ООО «Версия-3» на 11 тыс. кв. м земли в районе рынка «КрасТЭЦ».

#НОВОСТИ

Краевая прокуратура установила, что в 2020 мэрия продала ООО «Версия-3» участок в районе рынка «КрасТЭЦ» площадью 6 тыс. кв. м для эксплуатации здания и сооружений по льготной цене — юрлицо заплатило 1,3 млн при его кадастровой стоимости 8,7 млн рублей.

После городские управленцы в 6 раз дешевле отдали ООО «Версия-3» еще один земельный участок площадью 5 тыс. кв. м — при кадастровой стоимости в 30 млн рублей коммерческое предприятие выкупило его по льготной цене в 4,5 млн рублей.

При этом общая площадь участков превысила площадь расположенных на них зданий и сооружений в 112 раз.

Проверка прокуратуры не подтвердила необходимость предоставления такой территории для работы указанных объектов. Таким образом, были нарушены требования закона.

В Арбитражный суд Красноярского края прокурор направил иск о прекращении права собственности ООО «Версия-3» на землю.

Требования были удовлетворены — договоры купли-продажи признаны недействительными.

После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Читайте далее

 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Силовики задержали депутата красноярского Горсовета Самеда ЮсубоваСиловики задержали депутата красноярского Горсовета Самеда Юсубова
  • Красноярская сеть АЗС «Магнат-РД» избежала банкротстваКрасноярская сеть АЗС «Магнат-РД» избежала банкротства
  • В работе красноярской инвестиционной компании разглядели намек на финансовую пирамидуВ работе красноярской инвестиционной компании разглядели намек на финансовую пирамиду
  • Подписан контракт на поставку первых электробусов в Красноярск на 0,47 млрд рублейПодписан контракт на поставку первых электробусов в Красноярск на 0,47 млрд рублей
  • Врио губернатора Михаил Котюков уехал в рабочую поездку в МосквуВрио губернатора Михаил Котюков уехал в рабочую поездку в Москву
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.