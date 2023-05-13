Суд отменил сделки по продаже земель в районе рынка «КрасТЭЦ»
Суд отменил права собственности ООО «Версия-3» на 11 тыс. кв. м земли в районе рынка «КрасТЭЦ».
Краевая прокуратура установила, что в 2020 мэрия продала ООО «Версия-3» участок в районе рынка «КрасТЭЦ» площадью 6 тыс. кв. м для эксплуатации здания и сооружений по льготной цене — юрлицо заплатило 1,3 млн при его кадастровой стоимости 8,7 млн рублей.
После городские управленцы в 6 раз дешевле отдали ООО «Версия-3» еще один земельный участок площадью 5 тыс. кв. м — при кадастровой стоимости в 30 млн рублей коммерческое предприятие выкупило его по льготной цене в 4,5 млн рублей.
При этом общая площадь участков превысила площадь расположенных на них зданий и сооружений в 112 раз.
Проверка прокуратуры не подтвердила необходимость предоставления такой территории для работы указанных объектов. Таким образом, были нарушены требования закона.
В Арбитражный суд Красноярского края прокурор направил иск о прекращении права собственности ООО «Версия-3» на землю.
Требования были удовлетворены — договоры купли-продажи признаны недействительными.
После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.
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