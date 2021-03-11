Здание ДК КрасТЭЦ снова хотят отремонтировать

Депутаты Горсовета считают, что здание надо использовать либо для культурных и спортивных мероприятий, либо передать «социалке». Но сначала найти средства на ремонт.

ДК КрасТЭЦ закрыли в 2016 году, здание признали нуждающимся в ремонте. Долгое время оно использовалось как торговый центр, только верхний этаж был отдан военно-патриотическому клубу «Камелот». Депутаты Горсовета считают, что дом культуры необходимо включить в план подготовки 400-летия Красноярска и добиться выделения федеральных денег на ремонт.

В 2018 году прежний состав Горсовета уже рассматривал возможность ремонта и передачи здания либо управлению культуры, либо управлению молодежной политики Ленинского района, стоимость работ тогда оценивалась в 170 миллионов рублей. Такие средства не нашлись ни в бюджете города, ни у частных инвесторов, которым предлагали после ремонта «поделить» здание, отведя часть площадей под работу спортивных секций или кружков по интересам.

Как сообщает пресс-служба Горсовета, сейчас ДК КрасТЭЦ внесен в прогнозный план приватизации, здание площадью 3000 кв. м и земельный участок 1700 кв. м оценивается в 34,3 млн. рублей.

По мнению депутата Дмитрия Власова, здание необходимо сохранить для реализации социальных задач Ленинского района, тем более что уже есть подобный опыт: на базе старого ДК был создан культурный центр «Каменка». Тогда здание ремонтировали на деньги края.