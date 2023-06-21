В Красноярском крае вновь проверяют золотодобытчиков
В Красноярском крае возобновили авиаобследования водоемов и рек, на которых работают золотопромышленные компании. Первая проверка прошла в Партизанском районе, где работает ООО «Среднеманское».
В рейде приняли участие специалисты природоохранной прокуратуры края, инспекторы экологического надзора Минэкологии края, специалисты Среднесибирского УГМС и Главрыбвода.
Специалисты отобрали пробы воды в месте сброса, выше и ниже по течению. Эти данные передали в Центр мониторинга качества окружающей среды для анализа. Если будут выявлены нарушения природоохранного законодательства, то компанию привлекут к ответственности. Для юрлиц предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток.
Такие проверки мы намерены проводить регулярно до окончания сезона золотодобычи. Облеты будут проходить по всей территории края и на всех водных объектах, где ведут свою деятельность старатели», — рассказал Павел Борзых, и.о. министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.
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