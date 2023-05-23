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В Красноярске арестовали бывшего директора сибирского ФМБА

В Красноярске арестовали бывшего директора сибирского ФМБА
Автор фото: fabrikasimf. Иллюстрация: freepik.com

Его обвиняют в мошенничестве с поставками медпрепаратов.

#НОВОСТИ

Бывший генеральный директор Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России, который расположен в Красноярске, попал под следствие по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба краевого Главка Следственного комитета РФ.

Его подозревают в причастности к эпизоду, произошедшему в период с 2018 по 2021. Тогда бывший гендиректор сибирского ФМБА, вместе со своим заместителем страховой и внебюджетной деятельности, заведующей аптекой учреждения и руководителем отдела закупок одной из коммерческих фирм, провернули мошенническую схему с поставкой лекарств. Под видом препаратов для пациентов они закупили другие медикаменты, которыми потом распоряжались по собственному усмотрению. Общая стоимость поставки оценивается более чем в 9 млн рублей.

Сейчас подозреваемый задержан и взят под стражу, а его подельники отправлены под домашний арест.

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Автор: Петр Савельев
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