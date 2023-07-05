Экс-глава Минтранса Красноярского края Константин Димитров останется под домашним арестом

Его обвиняют в нарушениях закона при строительстве красноярского метро.

Бывшему министру транспорта Красноярского края Константину Димитрову продлили домашний арест до 19 сентября 2023, сообщает прокуратура региона.

Экс-чиновника арестовали в июле 2022. Тогда ему инкриминировали хищение почти 1 млрд рублей при проектировании красноярского метрополитена. В рамках расследования было установлено, что в декабре 2019 Димитров приказал своему подчиненному принять фактически невыполненные работы на сумму более 742 млн рублей. Деньги были перечислены исполнителю.

Прокурор края с обвиняемым заключил досудебное соглашение. В рамках выполнения условий соглашения он рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления, указал на иных причастных лиц. Вину полностью признал», — рассказывают в прокуратуре.

В июне 2023 прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Димитрова и направила материалы в суд. Их рассмотрение начнется 17 июля. Максимальное наказание, которое может грозит экс-чиновнику составляет 10 лет лишения свободы.

Также в июне этого года было завершено следствие по делу Олега Митволя, также обвиняемого в махинациях при строительстве метрополитена в Красноярске. А несколькими месяцами ранее стало известно о возможной причастности к случившемуся тогдашнего премьер-министра краевого правительства Юрия Лапшина.

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