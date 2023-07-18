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Дело экс-министра транспорта Красноярского края дошло до суда

Дело экс-министра транспорта Красноярского края дошло до суда
Иллюстрация: t.me/krpronws

Вчера состоялось первое заседание. Константина Димитрова обвиняют в коррупции. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

#НОВОСТИ

В Центральном районном суде Красноярска началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного против бывшего министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова.

Экс-главу Минтранса арестовали в июле прошлого года. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске. По версии следствия, Димитров, будучи минстром, приказал подчиненному подписать акты приемки работ на 742 млн рублей, хотя знал, что они не выполнены. Деньги ушли исполнителю.

Свою вину экс-чиновник признал полностью и заключил с прокурором досудебное соглашение, по которому рассказал о всех деталях преступления и указал других причастных к нему.

В июне 2023 прокурор утвердил обвинительное заключение по делу Димитрова и направил его (дело) в суд. Начало рассмотрения назначили на 17 июля этого года.

В судебном заседании прокурор огласил обвинительное заключение. Суд исследовал материалы дела о выполнении экс-чиновником досудебного соглашения о сотрудничестве», — рассказали в прокуратуре.

Следующее судебное заседание назначено на 2 августа 2023. Пока же Димитров остаеся под домашним арестом, где пробудет до середины сентября 2023.

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Теперь его передадут в прокуратуру Красноярского края для ознакомления и передачи в суд.

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Автор: Петр Савельев
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