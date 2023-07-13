В Красноярске начальника управления уголовного розыска отправили в СИЗО
Начальника управления уголовного розыска краевого главка МВД Андрея Иванова заключили под стражу. В СИЗО ему предстоит провести 2 месяца.
По версии следствия, на протяжении двух лет бывший руководитель «Енисейского лесничества» получал оплату за работы, которых не выполнял: общая сумма превысила 1,6 млн.
Прокурор края утвердил обвинительное заключение: Константина Димитрова, бывшего главу регионального Минтранспорта, обвиняют в превышении должностных полномочий при корректировке проекта метро.
В уголовном деле руководителя Красспорта появился четвертый эпизод
Следователи продолжают расследовать уголовное дело в отношении Валерия Черноусова, руководителя главного управления по физической культуре и спорту. Выявлен еще один случай мошенничества.