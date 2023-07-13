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В Красноярске начальника управления уголовного розыска отправили в СИЗО

В Красноярске начальника управления уголовного розыска отправили в СИЗО
Иллюстрация: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Начальника управления уголовного розыска краевого главка МВД Андрея Иванова заключили под стражу. В СИЗО ему предстоит провести 2 месяца.

#НОВОСТИ
Высокопоставленный сотрудник полиции будет находиться под стражей до 9 сентября, сообщили в ГСУ СК РФ по краю и республике Хакасия.  
 
Напомним, в отношении Андрея Иванова возбуждено уголовное дело о получении взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным следователей, полицейский через посредников, начальника отдела и бывшего сотрудника управления уголовного розыска, получил от предпринимателя 700 тысяч рублей. За такое вознаграждение он обещал разрешать конфликты между арендаторами на территории рынка «Южный» на Шахтеров. Андрей Иванов свою вину не признает. 
 
В пресс-службе ГУ МВД по краю сообщили, что сейчас Андрей Иванов отстранен от службы. Оперативники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю проводят служебную проверку. Если вина Андрея Иванова подтвердится, то он будет наказан в установленном законом порядке.
 
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Автор: Петр Савельев
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