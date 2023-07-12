Начальник уголовного розыска по Красноярскому краю попал под уголовное дело за взятки

Также под подозрение попали один из его подчиненных и бывший сотрудник полиции, обеспечивавший безопасность рынка «Южный» в Красноярске.

В Красноярске возбудили уголовные дела против начальника уголовного розыска краевого Главка МВД, руководителя одного из его отделов и сотрудника службы безопасности рынка «Южный», сообщили в региональном Следкоме.

Предполагается, что в 2022 представитель рынка «Южный» предложил сотруднику СБ договориться с полицейскими, чтобы те, за деньги, помогали урегулировать конфликты между арендаторами складов на этом рынке. За это он готов был платить по 100 тыс. рублей ежемесячно. Начальник краевого УГРО и руководитель отдела ведомства согласились на предложенные условия. В итоге, с 1 марта 2022 по 10 июля 2023 полицейским было передано в общей сложности 700 тыс. рублей.

Сейчас начальник управления и его подчиненный задержаны. В отношении последнего избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. По остальным фигурантам вопрос будет решен в ближайшее время.

Имен подозреваемых ни в Следкоме, ни в прокуратуре не называют. Меж тем на сайте краевой полиции начальником Управления уголовного розыска Главка числится полковник Андрей Иванов. Этот пост он занял в 2018.

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