Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.07
91,49
100,41
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Начальник уголовного розыска по Красноярскому краю попал под уголовное дело за взятки

Начальник уголовного розыска по Красноярскому краю попал под уголовное дело за взятки
Автор фото: wirestock. Иллюстрация: freepik.com

Также под подозрение попали один из его подчиненных и бывший сотрудник полиции, обеспечивавший безопасность рынка «Южный» в Красноярске.

#НОВОСТИ

В Красноярске возбудили уголовные дела против начальника уголовного розыска краевого Главка МВД, руководителя одного из его отделов и сотрудника службы безопасности рынка «Южный», сообщили в региональном Следкоме.

Предполагается, что в 2022 представитель рынка «Южный» предложил сотруднику СБ договориться с полицейскими, чтобы те, за деньги, помогали урегулировать конфликты между арендаторами складов на этом рынке. За это он готов был платить по 100 тыс. рублей ежемесячно. Начальник краевого УГРО и руководитель отдела ведомства согласились на предложенные условия. В итоге, с 1 марта 2022 по 10 июля 2023 полицейским было передано в общей сложности 700 тыс. рублей.

Сейчас начальник управления и его подчиненный задержаны. В отношении последнего избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. По остальным фигурантам вопрос будет решен в ближайшее время.

Имен подозреваемых ни в Следкоме, ни в прокуратуре не называют. Меж тем на сайте краевой полиции начальником Управления уголовного розыска Главка числится полковник Андрей Иванов. Этот пост он занял в 2018.

Читайте также:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В ТРЦ «Планета» открылся магазин с товарами брендов Puma и NikeВ ТРЦ «Планета» открылся магазин с товарами брендов Puma и Nike
  • В Красноярске закрыли бар «Чё почём»В Красноярске закрыли бар «Чё почём»
  • Лето на максимуме: секрет идеальной летней верандыЛето на максимуме: секрет идеальной летней веранды
  • Вырасти за лето: особенности детского туризмаВырасти за лето: особенности детского туризма
  • В Красноярском крае ускорилось падение промпроизводстваВ Красноярском крае ускорилось падение промпроизводства
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.