Экс-руководителя лесничества края задержали по подозрению в превышении полномочий

По версии следствия, на протяжении двух лет бывший руководитель «Енисейского лесничества» получал оплату за работы, которых не выполнял: общая сумма превысила 1,6 млн.

Бывший руководитель КГБУ «Енисейское лесничество» стал фигурантом уголовного дела: его подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, с июня 2020 по апрель 2022 директор ООО «Формат» заключил с КГБУ «Енисейское лесничество» договоры на оказание пула услуг по лесопользованию. Среди них значились, например, лесопатологические обследования, оформление актов техобследования участков для определения состояния лесов, предоставление информации об изменениях в лесном фонде после проведения последнего лесоустройства.

Оплата за перечисленные работы составила больше 1,6 млн рублей и была выполнена. А вот сами работы со стороны «Енисейского лесничества» по факту не состоялись, хотя акты приемки-передачи были подписаны.

По данным Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия на 30 июня, мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Известно, что дело было возбуждено на основании материалов, которые представило Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю.

справка ДК Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, КБГУ «Енисейское лесничество» участвует в 35 арбитражных делах на общую сумму 11 млрд рублей.

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