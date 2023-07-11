Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.07
91,68
99,81
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Руководитель подразделения Росимущества в Красноярском крае получил срок за взятки

Руководитель подразделения Росимущества в Красноярском крае получил срок за взятки
Автор фото: wirestock. Иллюстрация: freepik.com

Ранее по этому же поводу были осуждены руководитель ведомства и его заместитель.

#НОВОСТИ

Бывшего начальника отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва приговорили к реальному сроку. Такое решение вынес суд Центрального района города.

Обвинение утверждало, что подсудимый в период с 2017 по 2021, вместе с главой ведомства и его замом, получил от предпринимателей взяток на 4,3 млн рублей. За это они помогали коммерсантам получать госконтракты на реализацию арестованного имущества.

Сначала обвиняемый заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Но потом отказался его исполнять.

Ввиду этого обвиняемому было отказано в направлении уголовного дела в суд в особом порядке, в связи с чем он утратил право на назначение более мягкого наказания», — рассказали в прокуратуре Красноярского края.

В итоге бывший руководитель отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества краевого Росимущества получил 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Плюс к этому ему назначен штраф размеров 8 млн рублей и запрещено занимать определенные должности в течение 5 лет.

Глава Росимущества по Красноярскому краю и его заместитель ранее также были приговорены судом к длительным срокам заключения.

Читайте также:

Деловой квартал/
Регион поиска:
Красноярск
ВсеНовости ДКWiki-cтатьиЛендинги
Сортировка по дате

Найдено результатов: 3452

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске выпустили рекомендации для размещения кондиционеров на фасадахВ Красноярске выпустили рекомендации для размещения кондиционеров на фасадах
  • В ТРЦ «Планета» открылся магазин с товарами брендов Puma и NikeВ ТРЦ «Планета» открылся магазин с товарами брендов Puma и Nike
  • Замдиректора ДК «Свердловский» в Красноярске подозревают в хищении средств работниковЗамдиректора ДК «Свердловский» в Красноярске подозревают в хищении средств работников
  • В Красноярске закрыли бар «Чё почём»В Красноярске закрыли бар «Чё почём»
  • Строительство дома в формате «одного окна»: чем оно выгодно для покупателя?Строительство дома в формате «одного окна»: чем оно выгодно для покупателя?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.