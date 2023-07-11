Руководитель подразделения Росимущества в Красноярском крае получил срок за взятки
Ранее по этому же поводу были осуждены руководитель ведомства и его заместитель.
Бывшего начальника отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва приговорили к реальному сроку. Такое решение вынес суд Центрального района города.
Обвинение утверждало, что подсудимый в период с 2017 по 2021, вместе с главой ведомства и его замом, получил от предпринимателей взяток на 4,3 млн рублей. За это они помогали коммерсантам получать госконтракты на реализацию арестованного имущества.
Сначала обвиняемый заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Но потом отказался его исполнять.
Ввиду этого обвиняемому было отказано в направлении уголовного дела в суд в особом порядке, в связи с чем он утратил право на назначение более мягкого наказания», — рассказали в прокуратуре Красноярского края.
В итоге бывший руководитель отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества краевого Росимущества получил 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Плюс к этому ему назначен штраф размеров 8 млн рублей и запрещено занимать определенные должности в течение 5 лет.
Глава Росимущества по Красноярскому краю и его заместитель ранее также были приговорены судом к длительным срокам заключения.
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