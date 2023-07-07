Замдиректора ДК «Свердловский» в Красноярске подозревают в хищении средств работников

Следователи завершили расследование уголовного дела о хищении денежных средств работников ДК «Свердловский» заместителем директора учреждения. Его подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, в 2018...2020 замдиректора входил в комиссию по распределению стимулирующих выплат. По решению директор МАУ «ДК «Свердловский» и с учетом мнения комиссии, особо отличившимся работникам начислялись стимулирующие выплаты. Затем заместитель директора сообщал работникам, что они должны вернуть эти средства. Их планировали направить на покупку баянов и светодиодных экранов. При этом фактически денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. Общая сумма средств, которые работники вернули якобы на покупку музыкальных инструментов и техники, составила 384 000 рублей.

Обвиняемый вину в преступлениях не признал. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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