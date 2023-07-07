Замдиректора ДК «Свердловский» в Красноярске подозревают в хищении средств работников
Следователи завершили расследование уголовного дела о хищении денежных средств работников ДК «Свердловский» заместителем директора учреждения. Его подозревают в мошенничестве.
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В Красноярске главы санаториев попались на взятках Фонду соцстрахования
Прокуратура направила в суд уголовные дела в отношении директоров двух фирм-санаториев за взятки экс-руководителю Отделения Фонда социального страхования Сергею Москвину.
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Предпринимателя задержали за незаконную добычу полезных ископаемых на 12 млн в Красноярске
Мужчина организовал разработку карьера в Емельяновском районе без обязательной лицензии, а материалы продавал через компанию, зарегистрированную на подставное лицо. Его задержали уже в аэропорту.
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На красноярского предпринимателя завели дело за взятку заместителю управляющего ПФР
Следователи на основании материалов УФСБ России по краю возбудили уголовное дело за дачу взятки представителям Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю.