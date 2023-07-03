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Предпринимателя задержали за незаконную добычу полезных ископаемых на 12 млн в Красноярске

Предпринимателя задержали за незаконную добычу полезных ископаемых на 12 млн в Красноярске
Иллюстрация: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Мужчина организовал разработку карьера в Емельяновском районе без обязательной лицензии, а материалы продавал через компанию, зарегистрированную на подставное лицо. Его задержали уже в аэропорту.

#НОВОСТИ

В Красноярске задержали организатора разработки карьера в Емельяновском районе: мужчина проводил работы без необходимой лицензии. Он добывал песчайно-гравийную смесь, щебень и песок, после чего перерабатывал для продажи на рынке стройматериалов.

Оплата поступала на реквизиты компании, которая была зарегистрирована на подставное лицо. Таким образом предприниматель получил больше 12 млн рублей.

Его задержали в аэропорту, когда мужчина собирался покинуть страну, сообщают в пресс-службе ведомства. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство» (ч. 2 ст. 171 УК РФ). На момент публикации предпринимателя заключили под стражу.

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Автор: Петр Савельев
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