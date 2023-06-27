В 40 млн оценили лицензию на поиски россыпного золота в Красноярском крае

Ее действие распространяется на участок площадью чуть больше 9 квадратных километров.

Лицензия на поиски и оценку россыпного золота за 40 млн рублей остается одним из самых дорогостоящих предложений среди «Продажи готового бизнеса» на платформе «Авито». Объявление остается активным с мая этого года.

Из описания владельца следует, что участок недр, на который распространяется действие лицензии, находится в Мотыгинском районе. Площадь участка — 9,29 квадратных километров, а прогнозный ресурс составляет практически 244 килограмма. Работы по данной лицензии разрешены до 2029.

Этот же владелец выставил на продажу еще одну лицензию — уже за 12,5 млн рублей. При этом охватываемая площадь ощутимо больше: участок в 46,64 квадратных километров растягиваются на Курагинский и Идринский район. Кратно выше и прогнозные ресурсы, которые оценивают в 320 килограммов.

Средняя стоимость, которую выставляют в похожих объявлениях на платформе — около 8 млн рублей.

Стоит отметить, что красноярские старатели неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов. Чаще всего причиной становится вред экологии региона из-за нарушений природоохранного законодательства во время работ.

Можно обратить внимание и на то, что подавляющее большинство подобных объявлений размещаются частными лицами. На июнь 2023 заниматься добычей золота могут только юридические лица, обладающие соответствующей лицензией.

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