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Красноярца обвиняют в незаконной добыче золота на 137 млн рублей

Красноярца обвиняют в незаконной добыче золота на 137 млн рублей
Иллюстрация: gde-more.ru

Полицейские пресекли незаконную реализацию природного золота в особо крупном размере.

#НОВОСТИ

Задержан житель Красноярска, ему инкриминируется ч. 4 ст. 191 УК РФ (Незаконный оборот драгоценных металлов), которая предполагает до 5 лет лишения свободы.

Предварительно установлено, что фигурант в период с декабря 2020 по январь 2022 осуществил незаконные добычу и сбыл 33,5 кг природного золота на сумму 137,4 млн. рублей.

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Автор: Петр Савельев
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