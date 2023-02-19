Красноярца обвиняют в незаконной добыче золота на 137 млн рублей
Полицейские пресекли незаконную реализацию природного золота в особо крупном размере.
Задержан житель Красноярска, ему инкриминируется ч. 4 ст. 191 УК РФ (Незаконный оборот драгоценных металлов), которая предполагает до 5 лет лишения свободы.
Предварительно установлено, что фигурант в период с декабря 2020 по январь 2022 осуществил незаконные добычу и сбыл 33,5 кг природного золота на сумму 137,4 млн. рублей.
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