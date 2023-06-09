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На красноярского предпринимателя завели дело за взятку заместителю управляющего ПФР

На красноярского предпринимателя завели дело за взятку заместителю управляющего ПФР
Иллюстрация: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следователи на основании материалов УФСБ России по краю возбудили уголовное дело за дачу взятки представителям Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю.

#НОВОСТИ
Как рассказали в следственном комитете, под подозрение попал 66-летний директор коммерческой организации. Ее название не раскрывается. По версии следствия, с 2021 по май 2023 подозреваемый — собственник здания на Аэровокзальной — ежемесячно передавал заместителю управляющего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю лично и через посредника взятки за последующее заключение государственного контракта ОПФР по Красноярскому краю с организациями на аренду здания. Их общая сумма составила 760 тысяч рублей.
 
Мужчину задержали сегодня в аэропорту Красноярск, когда он возвращался из Москвы. Подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
 
Также сейчас расследуют дело в отношении заместителя управляющего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования и бывшего заместителя начальника Управления материально-технического обеспечения Отделения Фонда. Их подозревают в получении взятки в крупном размере и посредничестве во взяточничестве.
 
Автор: Петр Савельев
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