На красноярского предпринимателя завели дело за взятку заместителю управляющего ПФР

Следователи на основании материалов УФСБ России по краю возбудили уголовное дело за дачу взятки представителям Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю.

Как рассказали в следственном комитете, под подозрение попал 66-летний директор коммерческой организации. Ее название не раскрывается. По версии следствия, с 2021 по май 2023 подозреваемый — собственник здания на Аэровокзальной — ежемесячно передавал заместителю управляющего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю лично и через посредника взятки за последующее заключение государственного контракта ОПФР по Красноярскому краю с организациями на аренду здания. Их общая сумма составила 760 тысяч рублей.

Мужчину задержали сегодня в аэропорту Красноярск, когда он возвращался из Москвы. Подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Также сейчас расследуют дело в отношении заместителя управляющего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования и бывшего заместителя начальника Управления материально-технического обеспечения Отделения Фонда. Их подозревают в получении взятки в крупном размере и посредничестве во взяточничестве.