В Красноярске главы санаториев попались на взятках Фонду соцстрахования

Прокуратура направила в суд уголовные дела в отношении директоров двух фирм-санаториев за взятки экс-руководителю Отделения Фонда социального страхования Сергею Москвину.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, они по госконтрактам с Отделением Фонда оказывали услуги санаторно-курортного лечения детей-инвалидов в санаториях «Бальзам» в Минусинске и «Родник» в Ачинске.

Так, директор «Родника» просил экс-руководителю Отделения Фонда соцстрахования сообщать ему об аукционах и помогать их выигрывать. Благодаря чему в 2021...2022 было заключено 11 контрактов. За содействие директор «Родника» передал покровителю 200 тыс. рублей. Владелец «Бальзама» также благодарил экс-руководителю Отделения Фонда за ускорение рассмотрение документов об исполнении 4 контрактов и их оплату. Он успел передать чиновнику 308 тыс. рублей.

О взяткодателях сообщил сам Сергей Москвин, который заключил досудебное соглашение и активно сотрудничал со следствием. Мужчины вину признали. На квартиру, земельные участки, автомобили и автоприцепы взяткодателей наложен арест на общую сумму в 17 млн рублей. Уголовные дела рассмотрит Кировский районный суд Красноярска.

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