Правительство Красноярского края заказало «Москвичи» на 10 млн рублей
Правительство региона объявило тендер на покупку автомобилей «Москвич» на 10 млн рублей.
Для госслужащих закупят четыре авто. Тендер появился на госзакупках. Деньги на это выделят из краевого бюджета.
К аукционной документации на портале прикреплено разрешение от Минпрома РФ
«на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара».
Дело в том, что «Москвич 3» — это лицензионная копия китайского кроссовера Sehol X4 от компании JAC Motors. Его собирают в России из китайских машинокомплектов.
Тем не менее, подрядчик может подать заявку на поставку эквивалентного автомобиля. Это должен быть кроссовер 5 экологического класса, мощностью в 150 л. с., объемом двигателя в 1500 см3. Из оснащения в авто обязателен круиз- и климат-контроль, АБС, зеркала заднего вида с подогревом, усилитель руля, парктроник. Салон — черный, из искусственной кожи.
Подрядчика выберут 11 сентября 2023, а поставить «Москвичи» нужно к 15 ноября.
Напомним, что ранее Владимир Путин, президент России, поручил до февраля 2024 пересадить чиновников с иномарок на автомобили отечественного производства.
Напомним, что в сентябре 2022 и августе 2023 мэрия Красноярска разместила тендер на закупку отечественных Lada Vesta.
Заксобрание закупало китайские внедорожники Geely Atlas Pro в январе 2023.
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