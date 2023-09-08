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Правительство Красноярского края заказало «Москвичи» на 10 млн рублей

Правительство Красноярского края заказало «Москвичи» на 10 млн рублей
Иллюстрация: moskvich-auto.ru

Правительство региона объявило тендер на покупку автомобилей «Москвич» на 10 млн рублей.

#НОВОСТИ

Для госслужащих закупят четыре авто. Тендер появился на госзакупках. Деньги на это выделят из краевого бюджета.

К аукционной документации на портале прикреплено разрешение от Минпрома РФ

«на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара».

Дело в том, что «Москвич 3» — это лицензионная копия китайского кроссовера Sehol X4 от компании JAC Motors. Его собирают в России из китайских машинокомплектов.

Тем не менее, подрядчик может подать заявку на поставку эквивалентного автомобиля. Это должен быть кроссовер 5 экологического класса, мощностью в 150 л. с., объемом двигателя в 1500 см3. Из оснащения в авто обязателен круиз- и климат-контроль, АБС, зеркала заднего вида с подогревом, усилитель руля, парктроник. Салон — черный, из искусственной кожи.

Подрядчика выберут 11 сентября 2023, а поставить «Москвичи» нужно к 15 ноября.

Напомним, что ранее Владимир Путин, президент России, поручил до февраля 2024 пересадить чиновников с иномарок на автомобили отечественного производства.

Напомним, что в сентябре 2022 и августе 2023 мэрия Красноярска разместила тендер на закупку отечественных Lada Vesta.

Заксобрание закупало китайские внедорожники Geely Atlas Pro в январе 2023.

 

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Автор: Петр Савельев
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