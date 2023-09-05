Михаил Котюков проехал по Высокогорскому мосту на «Москвиче»
Михаил Котюков, врио губернатора края, оценил качество недавно открытого Высокогорского моста и проехал по переправе на автомобиле.
Фото опубликованы на сайте регионального правительства. Михаил Котюков проехал по мосту на автомобиле «Москвич».
Теперь вокруг него будет формироваться экономическая активность, появятся объекты дорожного сервиса и инфраструктура, которые будут давать работу местным жителям и возможность отдыха туристам», — отметил Михаил Котюков.
Напомним, движение по мосту открыли 31 августа. Переправа соединяет труднодоступнын территории Нижнего Приангарья и населенные пункты Северо-Енисейского района.
Мост начали возводить в 2020 году. Пепеправу сдали в эксплуатацию на четыре месяца раньше срока. Его строительство обошлось в 7 млрд рублей. В возведении объекта принимали участие более 1000 специалистов.
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