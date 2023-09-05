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Михаил Котюков назвал приоритеты развития Красноярского края

Михаил Котюков назвал приоритеты развития Красноярского края
Иллюстрация: krskstate.ru

По итогам совещания с президентом РФ, руководитель региона дал поручения местному правительству.

#НОВОСТИ

Правительство Красноярского края в ближайшей перспективе должно сосредоточится на обеспечении роста экономики за счет поддержки современных производств, стимулировании глубокой переработки сырья и формировании внутренних кооперационных цепочек. Такое поручение чиновникам дал врио губернатора региона Михаил Котюков, по итогам совещания под руководством президента РФ Владимира Путина.

Также министрам было поручено обратить внимание на:

  • полноту использования федеральных мер краевыми предприятиями;
  • подготовку кадров и создание новых высокооплачиваемых рабочих мест;
  • развитие опорных населенных пунктов.

Помимо этого в ближайшее время нужно определиться с оптимальным вариантом проведения в регион магистрального газа. Необходимо актуализировать документацию с учетом данных о том, как система газоснабжения проходит по Красноярску и другим территориям края. Исходим из того, что в 2028 газ должен быть у потребителей», — добавил Котюков.

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Автор: Петр Савельев
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