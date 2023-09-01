«Подарок к юбилею»: Путину рассказали о планах на магистральный газ для Красноярска

Планируется, что трубопровод пойдет из Томской области. К Красноярску он доберется к 2028.

Красноярск может получить магистральный газ уже к 2028. Об этом стало известно во время совещания по социально-экономическому развитию региона, в котором по видеоконференцсвязи принял участие президент России Владимир Путин.

По словам зампреда правительства РФ Александра Новака, «Газпром» сейчас проводит проектно-изыскательские работы в этом направлении. Задача: спроектировать ветку газопровода из Томской области.

Ожидается, что по итогу этих работ будет подписана 5-летняя программа газификации. Мы стремимся, чтобы к юбилею Красноярска первые потребители получили газ», — сказал Новак.

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков в свою очередь попросил президента и федеральное правительство «форсировать темпы газификации края и в течение пяти лет завершить этот проект».

Читайте также:

«Восток Ойлу» добавили природного газа

Объем добычи на новой площадке немногим меньше 2 млн кубометров в сутки. Газ пойдет на нужды проекта.

Частный сектор Красноярска готовится к переходу на экологичное отопление

Жители частных домов подали около 2 тыс. заявок на подключение к альтернативным источникам тепла.

Сваи, раскопки и вахтовый поселок: строители метро в Красноярске отчитались о ходе работ

Врио главы Красноярского края провел совещание с метростроителями.