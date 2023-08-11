Частный сектор Красноярска готовится к переходу на экологичное отопление

Жители частных домов подали около 2 тыс. заявок на подключение к альтернативным источникам тепла.

Порядка 2 000 заявок на переход с печного отопления на более экологичное поступило в правительство Красноярского края от жителей частных домов Красноярска, сообщили в региональном Министерстве экологии и рационального природопользования.

Наибольшим спросом у красноярцев на данный момент пользуется газовый вариант отопления. На него заявилось 1 155 человек. Примерно поровну жителей частного сектора — 273 и 274 — выбрали для себя централизованное отопление и твердотопливные котлы соответственно. Меньше всего горожан, живущих в своих домах, согласно топиться электричеством — таких сегодня 264.

Напомним, что программа по переводу частных домов Красноярска с угольного отопления на более экологичное действует в городе с 2022. В том году на эти цели было выделено 39 млн рублей. Результат: 23 дома перешли с угля на газ, и было закуплено 94 комплекта газового оборудования. В 2023 объем финансирования программы увеличили до 855,4 млн рублей.

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