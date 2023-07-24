Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.07
90,38
100,65
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Кварталы, небоскребы и Николаевка»: в Красноярске обсудили перспективы городской стройки

«Кварталы, небоскребы и Николаевка»: в Красноярске обсудили перспективы городской стройки
Иллюстрация: freepik.com

Эксперты строительной отрасли города обсудили ее сегодняшнее состояние и поделились видением будущего.

#НОВОСТИ

Журнал «Деловой квартал» провел в Красноярске дискуссионный клуб, посвященный строительству. Это традиционное летнее мероприятие редакции, приуроченное к Дню строителя. Как обычно на мероприятие собралось множество экспертов. Были здесь строители, риелторы, банкиры, архитекторы и многие другие.

Строительство является одной из системных отраслей, на которую завязаны многие другие сферы экономики. Поэтому его состояние отчетливо отражает актуальные тренды в различных областях. В связи с этим мы регулярно мониторим эту отрасль. В рамках этого процесса мы и проводим дискуссионные клубы по этой теме», — рассказал модератор дискуссии журналист «Делового квартала. Красноярск» Евгений Волошинский.

«Кварталы, небоскребы и Николаевка»: в Красноярске обсудили перспективы городской стройки 1

Одним из главных выводов дискуссионного клуба стало то, что спрос на жилье сегодня сдвигается в сторону повышения комфорта. Причем, даже в эконом-сегменте. Это отмечают и строители, и риелторы. Также игроки рынка отмечают, что квартира сама по себе перестала играть ключевую роль в принятии решении о покупке. Приобретатели жилья все больше обращают внимание на то, что вокруг — от дворовой территории до лестничных пролетов.

Еще одним моментам, характеризующим сегодняшнее положение в отрасли, по мнению собравшихся, является то, что она, по сути, зафиксировалась в положении баланса — годовые показатели стройки если и отличаются друг от друга, то не на много. Если же сегодня резко увеличить объемы, то может стать только хуже, отметили эксперты.

В ряду прочего, на дискуссионном клубе обсудили вопросы дальнейшего развития Красноярска в плане строительства и его форм (точечная застройка, квартальная или микрорайонная), перспективы застройки территорий под частным сектором и появления в городе небоскребов, основные драйверы роста отрасли и его векторы, а также многое другое.

По итогам дискуссионного клуба «Деловой квартал» готовит большой материал, который будет опубликован в июльском номере журнала.

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярске снесут здание бывшего кафе «Измаил»В Красноярске снесут здание бывшего кафе «Измаил»
  • В Красноярске резервируют земли под строительство трамвайных путей на АвиаторовВ Красноярске резервируют земли под строительство трамвайных путей на Авиаторов
  • В Красноярске определены места, где нельзя гулять с собакамиВ Красноярске определены места, где нельзя гулять с собаками
  • Помещения в ТРК «КомсоМОЛЛ» выставили на продажу за 540 млнПомещения в ТРК «КомсоМОЛЛ» выставили на продажу за 540 млн
  • Замдиректора красноярского центра спортсооружений отправили в тюрьму за взятку в 4,8 млнЗамдиректора красноярского центра спортсооружений отправили в тюрьму за взятку в 4,8 млн
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.