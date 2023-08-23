Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.08
94,11
102,75
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Восток Ойлу» добавили природного газа

«Восток Ойлу» добавили природного газа
Иллюстрация: rosneft.ru

Объем добычи на новой площадке немногим меньше 2 млн кубометров в сутки. Газ пойдет на нужды проекта.

#НОВОСТИ

На новой кустовой площадке Сузунского месторождения (входит в проект «Восток Ойл») начали добывать природный газ, сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Объем добычи составляет 1,8 млн куб. м. в сутки. Далее этот газ направляется на Ванкорский производственный участок.

Также на Сузунском месторождении продолжается строительство установки подготовки газа с компрессорной станцией для попутного нефтяного газа (ПНГ) производительностью 2,1 млрд м3 в год. Ее запуск позволит достичь полного полезного использования ПНГ на этом месторождении.

Проект „Восток Ойл“ предусматривает уже на этапе проектирования 100% использование ПНГ. Сырье пойдет в основном на выработку электроэнергии на газотурбинных электростанциях „Восток Ойл“ общей мощностью 3,5 ГВт. Полная утилизация попутного нефтяного газа обеспечит проекту „углеродный след“ на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире», — рассказали в «Роснефти».

Напомним, что проект «Восток Ойл» стартовал в 2020. Он охватывает 52 лицензионных участка (13 месторождений) на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, суммарные запасы которых превышают 6,5 млрд тонн нефти.

Читайте также:

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Лето еще вернется: погода на предстоящей неделе в КрасноярскеЛето еще вернется: погода на предстоящей неделе в Красноярске
  • Ресторан на острове Отдыха запустит сеть La Famille groupРесторан на острове Отдыха запустит сеть La Famille group
  • Из Красноярска ушел мировой производитель катализаторов Johnson MattheyИз Красноярска ушел мировой производитель катализаторов Johnson Matthey
  • Генпрокуратура хочет «национализировать» одну из сибирских компаний Андрея МельниченкоГенпрокуратура хочет «национализировать» одну из сибирских компаний Андрея Мельниченко
  • VK установил в Красноярске мультимедийный кубVK установил в Красноярске мультимедийный куб
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.