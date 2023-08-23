«Восток Ойлу» добавили природного газа
Объем добычи на новой площадке немногим меньше 2 млн кубометров в сутки. Газ пойдет на нужды проекта.
На новой кустовой площадке Сузунского месторождения (входит в проект «Восток Ойл») начали добывать природный газ, сообщили в пресс-службе «Роснефти».
Объем добычи составляет 1,8 млн куб. м. в сутки. Далее этот газ направляется на Ванкорский производственный участок.
Также на Сузунском месторождении продолжается строительство установки подготовки газа с компрессорной станцией для попутного нефтяного газа (ПНГ) производительностью 2,1 млрд м3 в год. Ее запуск позволит достичь полного полезного использования ПНГ на этом месторождении.
Проект „Восток Ойл“ предусматривает уже на этапе проектирования 100% использование ПНГ. Сырье пойдет в основном на выработку электроэнергии на газотурбинных электростанциях „Восток Ойл“ общей мощностью 3,5 ГВт. Полная утилизация попутного нефтяного газа обеспечит проекту „углеродный след“ на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире», — рассказали в «Роснефти».
Напомним, что проект «Восток Ойл» стартовал в 2020. Он охватывает 52 лицензионных участка (13 месторождений) на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, суммарные запасы которых превышают 6,5 млрд тонн нефти.
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