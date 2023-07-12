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«Восток-Ойл» прирастили еще одним месторождением

«Восток-Ойл» прирастили еще одним месторождением
Иллюстрация: vk.com/rosneftru

Расположено оно недалеко от Дудинки. Сейчас там монтируют буровую установку.

#НОВОСТИ

В рамках реализации проекта «Восток Ойл» началось освоение Байкаловского месторождения, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Распложено месторождение в 80 км к северу от Дудинки (Красноярский край). Его извлекаемые запасы составляют 81 млрд куб м. газа и почти 43 млн тонн нефти.

Сейчас на кустовой площадке № 4 Байкаловского участка ведется монтаж новой буровой установки. Всего же здесь на первом этапе планируется пробурить шесть эксплуатационных скважин, на которых будет проведено дополнительное изучение недр.

В результате выполнения данного комплекса работ планируется получить прирост запасов, уточнить программу бурения и прогноз добычи нефти и газа», — говорят в нефтяники.

Осваивать Байкаловское месторождение будет дочерняя компания «Роснефти» — «РН-Ванкор», которая разрабатывает месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров, входящих в проект «Восток-Ойл». Всего же он охватывает 52 лицензионных участка (13 месторождений) на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе. Ресурсная база проекта превышает 6,5 млрд тонн нефти.

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Автор: Петр Савельев
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