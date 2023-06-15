«Восток Ойл» подключат к космосу
«Роснефть» намерена следить за проектом с помощью систем спутникового мониторинга.
Мониторинг объектов «Восток Ойла» и связь с его производственными площадками доверят спутникам. Соответствующее соглашение «Роснефть» (основной инвестор проекта) подписала с «Роскосмосом» на XXVI Петербургском международном экономическом форуме.
В рамках сотрудничества представляют интерес сервисы дистанционного зондирования Земли, которые могут обеспечивать всепогодную съемку территорий для проведения гидрометеорологического, геотехнического, геодинамического и экологического мониторинга», — отмечают в «Роснефти».
Помимо этого, соглашение предполагает целый спектр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации проектов в области промышленной безопасности, логистики и обеспечения связью наиболее отдаленных активов нефтяной компании.
Это особенно актуально для проекта „Восток Ойл“, располагающегося на севере Красноярского края», — отмечают нефтяники.
Для справки:
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