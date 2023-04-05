Сырадасайскому угольному терминалу начали обустраивать акваторию

На первом этапе в порту «Енисей», что на Таймыре, углубят дно для прохода больших судов.

Обустройство акватории морского терминала, который строится для вывоза угля Сырадасайского месторождения начнется уже в этом году. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту, сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Для маневренно-операционной акватории причала уровень дна понизят на 16 метров, для канала на выход груженых судов — на 16,2 м. Это позволит заходить в порт крупным навалочным судам дедвейтом более 100 тысяч тонн», — рассказали чиновники.

Эту часть работ планируется завершить к навигации этого года. Полностью же обустройство акватории и канала обещают завершить в 2024. На эти цели в январе этого года из бюджета РФ было выделено 3,2 млрд рублей.

По оценкам Игоря Хафизова, генерального директора компании «Северная звезда», которая разрабатывает Сырадасайское месторождение и строит терминал, с 2026 морской порт «Енисей» (который, по сути, и является терминалом) сможет обслуживать более 5 млн тонн грузов в год.

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