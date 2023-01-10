«Восток Ойл» связали автотрассой с «Бухтой Север» на Таймыре

Общая протяженность зимников, построенных для этого проекта, теперь составляет 2 000 км.

На севере Красноярского края, в рамках реализации проекта «Восток Ойл», впервые запустили зимники от Пайяхского месторождения до нефтеналивного терминала в «Бухте Север», который начали строить в 2022, и от «Бухты Север» до порта Диксон. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Общая протяженность этих сезонных дорог превысила 400 км. В целом же сеть зимников, обеспечивающих проект «Восток Ойл», составляет 2 000 км. Они проходят по территории Красноярского края (Таймыр) и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Открытие зимних автодорог позволит своевременно обеспечить объекты „Восток Ойл“ грузами для возведения первоочередных объектов нефтетранспортной системы, причалов и нефтеналивного терминала в „Бухте Север“, объектов генерации и эксплуатационного бурения, социальной инфраструктуры», — говорят в «Роснефти».

В 2023 по этим дорогам планируется перевезти порядка 500 тыс. тонн различных грузов для «Восток Ойла».

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