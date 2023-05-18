На «Восток Ойл» по морю завезли полмиллиона тонн материалов и оборудования

Нынешний зимний завоз оказался рекордным по объемам грузов, необходимых для реализации проекта.

За зимний период 2022.. 2023 на площадку «Восток Ойла» было завезено более 570 тыс. тонн различных материалов и оборудования, сообщает пресс-служба компании «РН-Ванкор» (входит в «Роснефть»), которая и реализует этот проект.

По информации компании, это самый большой объем грузов за всю историю проекта. Для его доставки по Севморпути было привлечено 30 морских сухогрузов, которые выполнили 71 рейс.

«На строительные площадки „Восток Ойл“ завезены металлоконструкции и трубная продукция, железобетонные изделия, цемент, технологическое оборудование, опоры, кабельно-проводниковая продукция, спецтехника, автотранспорт и тд. Площадь хранения завезенных грузов составила порядка 550 тысяч квадратных метров», — рассказали в «РН-Ванкор».

Напомним, что проект «Восток Ойл», развиваемый «Роснефтью» на севере Красноярского края и Ямало-Ненецком автономном округе, был анонсирован в начале 2020. Он охватывает 52 лицензионных участка на 13 месторождениях нефти и газа. Ресурсная база проекта составляет 6,5 млрд тонн малосернистой нефти. На старте его инвестиционная емкость оценивалась в 2,33 трлн рублей. Запустить «Восток Ойл» планируется в 2024.

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