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В Красноярске построят современный дата-центр для «Роснефти»

В Красноярске построят современный дата-центр для «Роснефти»
Автор фото: wirestock. Иллюстрация: freepik.com

Он будет обслуживать восточно-сибирские предприятия компании.

#НОВОСТИ

ИТ-интегратор «Сибинтек» объявил о начале строительства в Красноярске современного Центра хранения и обработки информации.

Новый центр хранения и обработки информации создается в рамках стратегии НК „Роснефть“ по цифровой трансформации производственных процессов. Объем получаемых данных за последнее время существенно увеличил нагрузку на ИТ-сервисы компании. Новый центр полностью покроет возросшие потребности нефтегазового блока „Роснефти“ в Красноярском крае и обеспечит современный подход к обработке и хранению ценной информации», — говорят в «Сибинтеке».

Новый комплекс будет включать порядка 100 стойко-мест и будет одним из крупнейших в регионе. Работать он будет сугубо на отечественном серверном оборудовании. Параллельно с этим специалисты «Сибинтек» собираются на базе этого центра реализовывать современные цифровые решения и прикладные сервисы для пользователей.

Когда компания планирует завершить строительство и запустить центр, не сообщается.

Для справки:

 
«Сибинтек» была зарегистрирована на рынке в августе 1999. Ее основным учредителем (98,5%) является компания «РН-Трейд», почти на 100% принадлежащая НК «Роснефть», Нефтяники реализуют в Красноярском крае масштабный проект «Восток Ойл», разрабатывает Ванкорское и Юрубчено-Тохомского месторождения, также в регионе работает «Славнефть-Красноярскнефтегаз».
 

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Автор: Петр Савельев
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