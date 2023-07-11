В Красноярске построят современный дата-центр для «Роснефти»
Он будет обслуживать восточно-сибирские предприятия компании.
ИТ-интегратор «Сибинтек» объявил о начале строительства в Красноярске современного Центра хранения и обработки информации.
Новый центр хранения и обработки информации создается в рамках стратегии НК „Роснефть“ по цифровой трансформации производственных процессов. Объем получаемых данных за последнее время существенно увеличил нагрузку на ИТ-сервисы компании. Новый центр полностью покроет возросшие потребности нефтегазового блока „Роснефти“ в Красноярском крае и обеспечит современный подход к обработке и хранению ценной информации», — говорят в «Сибинтеке».
Новый комплекс будет включать порядка 100 стойко-мест и будет одним из крупнейших в регионе. Работать он будет сугубо на отечественном серверном оборудовании. Параллельно с этим специалисты «Сибинтек» собираются на базе этого центра реализовывать современные цифровые решения и прикладные сервисы для пользователей.
Когда компания планирует завершить строительство и запустить центр, не сообщается.
Для справки:
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