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Сваи, раскопки и вахтовый поселок: строители метро в Красноярске отчитались о ходе работ

Сваи, раскопки и вахтовый поселок: строители метро в Красноярске отчитались о ходе работ
Автор фото: Александр Черных. Иллюстрация: krskstate.ru

Врио главы Красноярского края провел совещание с метростроителями.

#НОВОСТИ

На будущей станции красноярского метро «Улица Шахтеров» завершена установка свай и ведется разработка котлована. Об этом на заседании штаба метростроительства рассказал руководитель проекта Андрей Тимочкин.

Уже извлечено свыше 10 тыс. куб. м грунта, что составляет почти половину от запланированного объема. Идет монтаж распорной системы 1-го яруса котлована. Далее предстоят бетонные работы и запуск тоннеллепроходческого комплекса в сторону станции „Карла Маркса“», — пояснил он.

Также работы ведутся на площади Революции — здесь сейчас проходят археологические раскопки и параллельно подготавливают площадки для бурения. А в Солонцах строится вахтовый поселок для метростроителей. На сегодня там закончили укладывать плиты, а также смонтировали общежития, столовую и административно-бытовой комплекс.

Метрополитен должен начать перевозку пассажиров в 2026 году. И если всё же возникают какие-то „точки напряжения“, где необходимо участие органов власти, то прошу сообщать о них сразу же, чтобы мы могли оперативно подключиться к их устранению», — сказал во время совещания принимавший в нем участие врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков.

Напомним, что длина первой ветки красноярского метро составит 10,8 км. Пройдет она от ул. Высотной до ул. Шахтеров. На ней будет две наземные и четыре подземные станции.

Генеральный подрядчик — ГК «Моспроект-3». Субподрядчик — группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост».

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Автор: Петр Савельев
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