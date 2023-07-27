В Красноярске перекроют часть Карла Маркса из-за строительства метро

Автомобилистов предупреждают, что у площадки строительства метро по ул. Карла Маркса перекроют одну полоса движения из пяти. Это делается, чтобы обеспечить безопасность для водителей.

Как сообщается в Telegram-канале Красноярское метро, с пятницы, 28 июля, закроют левую полосу движения от здания РЖД до краевой библиотеки. Такая схема будет действовать до 1 сентября включительно.

Первая линия метро будет протяженностью 10,8 км. Она будет состоять из двух наземных и четырех подземных станций – от ул. Высотной до ул. Шахтеров. Генеральный подрядчик работ – ГК «Моспроект-3», субподрядчиком выступает группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост». Она выполнит 75% строительно-монтажных работ по контракту. Сейчас работы идут на трех площадках будущих станций.

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