Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.07
90,09
99,69
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске перекроют часть Карла Маркса из-за строительства метро

В Красноярске перекроют часть Карла Маркса из-за строительства метро
Иллюстрация: Красноярское метро

Автомобилистов предупреждают, что у площадки строительства метро по ул. Карла Маркса перекроют одну полоса движения из пяти. Это делается, чтобы обеспечить безопасность для водителей.

#НОВОСТИ
Как сообщается в Telegram-канале Красноярское метро, с пятницы, 28 июля, закроют левую полосу движения от здания РЖД до краевой библиотеки. Такая схема будет действовать до 1 сентября включительно.
 
Первая линия метро будет протяженностью 10,8 км. Она будет состоять из двух наземных и четырех подземных станций – от ул. Высотной до ул. Шахтеров. Генеральный подрядчик работ – ГК «Моспроект-3», субподрядчиком выступает группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост». Она выполнит 75% строительно-монтажных работ по контракту. Сейчас работы идут на трех площадках будущих станций.
 
Читайте также:
 
В суд поступили три иска о банкротстве генподрядчика красноярского метро

В Арбитраж Москвы поступили три иска с требованием признать банкротом АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3».

В Красноярске закрывают парковку на площади Революции

Парковка возле памятника Ленину не будет работать с 25 июня. Об этом сообщили в паблике Красноярское метро.

Метротрам Красноярска могут продлить до Элиты

Министерство строительства Красноярского края опубликовало карту будущего метротрама Красноярска.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярске резко подорожал бензинВ Красноярске резко подорожал бензин
  • В Дудинке открыли новый медицинский центрВ Дудинке открыли новый медицинский центр
  • Администрация Красноярска судится с «Сибиряком» по делу об асфальтобетонном заводеАдминистрация Красноярска судится с «Сибиряком» по делу об асфальтобетонном заводе
  • Составлен ТОП улиц с самым большим количеством ДТП в КрасноярскеСоставлен ТОП улиц с самым большим количеством ДТП в Красноярске
  • Красноярские «Сибирские городки» могут сменить собственникаКрасноярские «Сибирские городки» могут сменить собственника
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.