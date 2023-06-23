В Красноярске закрывают парковку на площади Революции
Парковка возле памятника Ленину не будет работать с 25 июня. Об этом сообщили в паблике Красноярское метро.
Там готовятся приступить к строительству станции метро «Площадь Революции». В этом месяце госэкспертиза согласовала проект подготовки к строительству станции метро. На первом этапе рабочие займутся выносом инженерные коммуникаций: это вынос с территории стройплощадки более 700 метров сетей водоснабжения и канализации, 570 метров кабелей электроснабжения и наружного освещения, свыше 10,5 тысяч метров сетей связи.
При этом движение транспорта по ул. Карла Маркса перекрывать не будет. Парковать транспорт можно, например, на парковке между Центральным парком и Военным госпиталем.
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