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Красноярску купят еще девять электробусов

Красноярску купят еще девять электробусов
Иллюстрация: holdingbkm.com

На новую технику планируют потратит порядка 400 млн рублей. Прибыть в город она должна к зиме этого года.

#НОВОСТИ

Еще девять электробусов планируют купить для Красноярска местные власти. Соответствующее объявление появилось на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 405,9 млн рублей. За эти деньги победитель должен будет поставить технику до конца ноября этого года и обеспечить ее гарантийное обслуживание в течение двух лет.

Сами электробусы должны вмещать не менее 80 пассажиров и иметь запас автономного хода 50 км и более. Также они должны быть оборудованы системами спутниковой навигации, отопления и кондиционирования, USB-разъемами и видеомониторами.

Определить поставщика планируют 11 июля 2023.

Это будет уже вторая партия электробусов, закупленных для Красноярска. Первая прибудет в город в октябре. Она будет состоять из 11 единиц техники. Соответствующий контракт подписан с компанией «Белрус» — красноярским дилером холдинга «Белкоммунмаш».

Планируем, что до конца года этот экологичный вид транспорта выйдет на городские маршруты», — говорит руководитель департамента транспорта Красноярска Максим Силкин.

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Мероприятие проходило в рамках проекта «Умный город», который реализуется по нацпроектам «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика РФ».

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Это вторая станция, проект которой был одобрен госэкспертизой.

Автор: Петр Савельев
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